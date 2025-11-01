Камила Валиева дебютировала в роли Черного лебедя в шоу Татьяны Навки

Для нее этот выход на лед стал первым этапом возвращения в профессиональный спорт

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Москве олимпийская чемпионка Камила Валиева впервые выступила в роли Одиллии, Черного лебедя, в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Дебют состоялся в рамках открытия театрального сезона 2025 года на «Навка-Арене», сообщает ТАСС.

Для Валиевой этот выход на лед стал первым этапом возвращения в профессиональный спорт после периода дисквалификации.

Напомним, что 19-летняя спортсменка получила разрешение на возобновление тренировочного процесса 25 октября. Это стало возможным после завершения периода отстранения, наложенного Спортивным арбитражным судом в январе 2024 года.

Ранее фигуристка проиграла апелляцию в Швейцарии и должна выплатить судебные издержки.

Наталья Жирнова