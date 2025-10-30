Фигуристка Валиева проиграла апелляцию в Швейцарии и должна выплатить судебные издержки

Сторона спортсменки обязана выплатить судебные издержки в размере 2,3 млн рублей

Фото: Руслан Ишмухаметов

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. В связи с этим сторона спортсменки обязана выплатить судебные издержки в размере 23 тыс. швейцарских франков (примерно 2,3 млн рублей). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В четверг, 30 октября, Федеральный суд Швейцарии подтвердил вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее оставил в силе решение о дисквалификации Валиевой.

Согласно релизу суда, сама Валиева должна компенсировать судебные издержки Федеральному суду в размере 7 тыс. швейцарских франков. Кроме того, сторона российской фигуристки обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тыс. швейцарских франков каждому в качестве возмещения судебных расходов.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Напомним, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву, олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях, на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты были аннулированы с 25 декабря 2021 года. После завершения расследования допингового дела ISU перераспределил медали командного турнира Олимпийских игр в Пекине: золото досталось сборной США, серебро — команде Японии, а сборная России получила бронзу.

CAS последовательно отклонял апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставляя его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отказал в удовлетворении апелляции на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года, и ее отклонение стало финальным решением по данному делу.

Рената Валеева