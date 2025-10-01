Камила Валиева возобновит карьеру в школе Татьяны Навки

На данный момент ей нельзя тренироваться по решению спортивного арбитражного суда

Фото: Руслан Ишмухаметов

Известная российская фигуристка Камила Валиева намерена возобновить спортивную карьеру в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом сообщают РИА «Новости».

Сообщается, что спортсменка планирует присоединиться к группе тренера Светланы Соколовской, которая специализируется на работе с одиночниками в академии Навки.

Ожидается, что Валиева приступит к тренировкам вскоре после 25 октября — именно с этой даты ей официально разрешат вернуться к занятиям на льду. Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о четырехлетней дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил. В результате были аннулированы все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, включая победу в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Камила Валиева настроена триумфально вернуться в спорт.

Наталья Жирнова