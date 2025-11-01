1 ноября вступил в силу закон о списании долгов по налогам с карт физлиц

У налогоплательщика будет 30 дней на то, чтобы либо погасить долг, либо направить возражения

Фото: Максим Платонов

1 ноября в России начал действовать новый порядок взыскания налоговых задолженностей. Теперь налоговые органы получили право списывать долги без обращения в суд, если налогоплательщик не оспаривает сумму задолженности.

Как пояснили в ФНС, процесс взыскания будет осуществляться поэтапно. Сначала налоговый орган направит требование об уплате задолженности. У налогоплательщика будет 30 дней на то, чтобы либо погасить долг, либо направить возражения.

В случае несогласия с суммой налога процедура списания приостанавливается до разрешения спора в досудебном порядке. Если разногласия сохраняются, вопрос будет решаться через суд. Для этого необходимо подать в налоговый орган заявление о перерасчете или жалобу.

О том, какие преимущества у нового закона и что будет неприкосновенным на счетах у налогоплательщиков — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова