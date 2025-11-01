По поручению Минниханова в Татарстане усилят контроль за газовым оборудованием

Поводом стали участившиеся случаи отравления угарным газом среди жителей региона

Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился ужесточить надзор за состоянием газового оборудования в жилых домах республики. Поводом стали участившиеся случаи отравления угарным газом среди жителей региона, сообщается в пресс-службе главы республики.

На совещании в Доме правительства Минниханов сообщил о нескольких серьезных инцидентах с начала отопительного сезона: в Казани пострадали три человека, включая пожилую женщину, а в Альметьевске были госпитализированы двое несовершеннолетних.

— Газовым службам и управляющим компаниям необходимо проводить широкую информационную работу по разъяснению гражданам правил безопасного пользования газовым оборудованием, — заявил раис республики.

По словам Минниханова, особое внимание должно быть уделено проверке состояния дымоходов и вентиляционных каналов, неисправность которых часто становится причиной подобных происшествий, особенно в старом фонде.

— Безопасность людей — наш безусловный приоритет. Прошу все службы и ответственных лиц отнестись к этим вопросам с максимальной ответственностью, — добавил Рустам Минниханов.

Наталья Жирнова