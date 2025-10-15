После отравления детей угарным газом в Альметьевске возбудили уголовное дело

Дымоход газовой колонки не был закреплен, вентилятор подключен с нарушениями, а тяга отсутствовала, что привело к утечке угарного газа

Альметьевская городская прокуратура инициировала уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после инцидента, в результате которого двое детей отравились угарным газом в одной из квартир города. Прокуратура также провела проверку работы газовых служб и компании «АСЦЖ».

Установлено, что дымоход газовой колонки не был закреплен, вентилятор подключен с нарушениями, а тяга отсутствовала, что привело к утечке угарного газа в жилое помещение.

14 октября в доме по улице Толстого отравились десятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Дети были госпитализированы в местную детскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Несмотря на то, что в июне проверка ООО «Ильмар» зафиксировала исправность дымоходов и газовых приборов в квартире, Жилинспекция выявила признаки формального подхода к проведению этих проверок. В настоящее время квартира отключена от газоснабжения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Также накануне в Казани пенсионер отравился угарным газом, обогревая квартиру газовой плитой.



