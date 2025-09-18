В Казани пенсионер отравился угарным газом, обогревая квартиру газовой плитой
Инцидент произошел в Казани в доме №37 по улице Чуйкова
Первый случай отравления угарным газом, вызванный обогревом квартиры с помощью газовой плиты, зафиксирован в Татарстане. Об этом сообщили в Госжилинспекции республики.
Инцидент произошел в Казани, в доме №37 по улице Чуйкова. 73-летний пенсионер, пытаясь согреться, зажег конфорки газовой плиты. Вскоре мужчине стало плохо, и он был экстренно госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 имени М.Н. Садыкова.
В целях безопасности был отключен газовый стояк в девяти квартирах. Специалисты ЭПУ «Казаньгоргаз» планируют восстановить газоснабжение сразу после получения доступа в квартиру пострадавшего.
Кроме того, в Чистополе из-за утечки газа было приостановлено газоснабжение в доме №20 по улице Мебельной. Подача газа будет возобновлена после завершения ремонтных работ и проверки всех квартир.
Благодаря газовикам в Казани удалось избежать 12,5 тыс. аварий. 247 жителей Татарстана были оштрафованы за отказ предоставить доступ газовикам для проведения проверки плит и водонагревательных колонок.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».