В Казани пенсионер отравился угарным газом, обогревая квартиру газовой плитой

Инцидент произошел в Казани в доме №37 по улице Чуйкова

Первый случай отравления угарным газом, вызванный обогревом квартиры с помощью газовой плиты, зафиксирован в Татарстане. Об этом сообщили в Госжилинспекции республики.

Инцидент произошел в Казани, в доме №37 по улице Чуйкова. 73-летний пенсионер, пытаясь согреться, зажег конфорки газовой плиты. Вскоре мужчине стало плохо, и он был экстренно госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 имени М.Н. Садыкова.

В целях безопасности был отключен газовый стояк в девяти квартирах. Специалисты ЭПУ «Казаньгоргаз» планируют восстановить газоснабжение сразу после получения доступа в квартиру пострадавшего.

Кроме того, в Чистополе из-за утечки газа было приостановлено газоснабжение в доме №20 по улице Мебельной. Подача газа будет возобновлена после завершения ремонтных работ и проверки всех квартир.

Благодаря газовикам в Казани удалось избежать 12,5 тыс. аварий. 247 жителей Татарстана были оштрафованы за отказ предоставить доступ газовикам для проведения проверки плит и водонагревательных колонок.



