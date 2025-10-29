Два дома в Казани отключили от газа из-за нарушений безопасности

Фото: Реальное время

В Казани два многоквартирных дома временно отключили от газоснабжения в ходе технического обслуживания из-за выявленных проблем с безопасностью газового оборудования и вентиляции. Об этом сообщили в пресс-службе жилинспекции Татарстана.

В доме №8а по улице Латышских стрелков специалисты обнаружили обратную тягу. Это уже второй подобный случай за неделю в данном доме. Подача газа будет возобновлена после того, как управляющая компания «Танкодром» предоставит акт трубо-печной службы, подтверждающий устранение нарушений. Жилинспекция Татарстана, в свою очередь, изучит всю документацию УК по проверке вентканалов и дымоходов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Второй инцидент произошел в доме № 10а по улице Гагарина. Здесь во время проверки газового оборудования была выявлена негерметичность газопровода в двух подъездах. Поставку «голубого топлива» в этом доме восстановят после того, как жильцы предоставят доступ в свои квартиры для проведения необходимых работ.

Напомним, что в Альметьевске произошло аварийное отключение газоснабжения в трех многоквартирных домах. Причиной стали обнаруженные утечки газа.



Анастасия Фартыгина