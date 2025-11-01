Средний чек на премиальные украшения в Казани вырос до 128 тыс. рублей

Спрос на ювелирные изделия возрос в 33 раза за два года

Фото: Реальное время

В 2025 года в Казани возрос спрос на дорогие ювелирные украшения (больше 100 тыс. рублей). По сравнению с 2023 годом количество покупок таких изделий увеличилось в 33 раза, сообщает Sokolov.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом спрос на такие изделия возрос в пять раз. Средний чек в Казани — 128,7 тыс. рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Самый высокий средний чек в 2025 году фиксируется в Перми (165,8 тыс. рублей), на втором месте Челябинск (159,6 тыс. рублей) и на третьем — Омск (157,8 тыс. рублей). Также в пятёрке Воронеж (149,5 тыс. рублей) и Владивосток (138,7 тыс. рублей).

В Казани в 2025 году чаще покупали украшения с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Популярны были белое золото, колье, браслеты и кольца.

Напомним, почти каждая третья жительница Казани предпочитает самостоятельно приобретать ювелирные украшения, при этом они значительно активнее мужчин участвуют в покупке таких аксессуаров.

Елизавета Пуншева