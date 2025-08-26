Каждая третья жительница Казани самостоятельно покупает себе украшения

Средний чек таких покупок составляет более 7 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Почти каждая третья жительница Казани предпочитает самостоятельно приобретать ювелирные украшения, при этом они значительно активнее мужчин участвуют в покупке таких аксессуаров. Такие данные стали известны из совместного исследования SOKOLOV и hh.ru.

Статистика покупок демонстрирует заметные различия между полами. 31% жительниц Казани самостоятельно выбирают украшения, а 26% получают их в подарок от партнеров. Среди мужчин эти показатели существенно ниже — 18% и 14% соответственно.

Предпочтения в выборе украшений также различаются. Женщины чаще выбирают серьги и кольца, тогда как мужчины отдают предпочтение часам и браслетам. Примечательно, что 66% мужчин практически не покупают и не получают украшения, в то время как среди женщин таких всего 20%.

Финансовые возможности определяют выбор украшений. 48% женщин готовы тратить до 5 тыс. рублей в месяц, 14% — до 10 тыс. рублей. По данным исследования, средний чек покупок женщин в Казани составил 7 195 рублей.



Ранее «Реальное время» сообщало, что компания нижегородского предпринимателя выкупает бренд Fabergé.

Наталья Жирнова