С 1 января для участников СВО в России введут отдельный вид соцконтракта

Ключевой особенностью этого социального контракта станет то, что он будет заключаться с участниками СВО без оценки среднедушевого дохода

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января 2026 года в России начнет действовать отдельный вид социального контракта, предназначенный для демобилизованных участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России, ссылаясь на соответствующий проект постановления правительства России, пишет РИА «Новости».

Новая мера расширит возможности получения государственной соцпомощи. Ключевой особенностью этого социального контракта станет то, что он будет заключаться с участниками СВО без оценки среднедушевого дохода.

В рамках данного вида соцконтракта демобилизованные военнослужащие смогут получить единовременную финансовую поддержку до 350 тыс. рублей на открытие или развитие собственного дела. Также предусмотрена возможность получения средств на профессиональное обучение или повышение квалификации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 2026 года процесс взаимодействия по соцконтракту также будет упрощен: предусматривается возможность подписания социального контракта и прилагаемой к нему программы социальной адаптации, а также подача всех отчетных документов в электронном виде.



Анастасия Фартыгина