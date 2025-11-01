В Татарстане начали подготовку к программе «Наш двор» на 2026 год

На проверку загружено 529 предварительных схем благоустройства и 157 протоколов общих собраний собственников

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане уже началась активная подготовка к реализации программы «Наш двор» на следующий год. На проверку загружено 529 предварительных схем благоустройства и 157 протоколов общих собраний собственников.

Как сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, работа по подготовке схем пока не завершена в Казани и Лениногорском районе. Высокогорский район уже полностью выполнил задание по подготовке необходимой документации.

Параллельно продолжается приемка дворов по программе 2025 года. Отмечается снижение количества обращений граждан — за последние две недели поступило 168 обращений, в основном касающихся выявленных недоработок. Просроченных обращений в работе нет.

Напомним, что в Татарстане завершили реализацию программы «Наш двор» 2025 года. На 100% выполнены дорожные работы, установка наружного освещения и оборудования на 677 дворовых территориях.

Анастасия Фартыгина