В Татарстане начали подготовку к программе «Наш двор» на 2026 год
На проверку загружено 529 предварительных схем благоустройства и 157 протоколов общих собраний собственников
В Татарстане уже началась активная подготовка к реализации программы «Наш двор» на следующий год. На проверку загружено 529 предварительных схем благоустройства и 157 протоколов общих собраний собственников.
Как сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, работа по подготовке схем пока не завершена в Казани и Лениногорском районе. Высокогорский район уже полностью выполнил задание по подготовке необходимой документации.
Параллельно продолжается приемка дворов по программе 2025 года. Отмечается снижение количества обращений граждан — за последние две недели поступило 168 обращений, в основном касающихся выявленных недоработок. Просроченных обращений в работе нет.
Напомним, что в Татарстане завершили реализацию программы «Наш двор» 2025 года. На 100% выполнены дорожные работы, установка наружного освещения и оборудования на 677 дворовых территориях.
