В Татарстане завершили благоустройство 677 дворов

За весь строительный сезон было выявлено 741 нарушение, которое было оперативно устранено

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершили реализацию программы «Наш двор» 2025 года. На 100% выполнены дорожные работы, установка наружного освещения и оборудования на 677 дворовых территориях.

Как сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании с раисом республики, приемка объектов практически завершена во всех муниципальных образованиях, кроме Казани. На данный момент принято 630 дворов.

— За весь строительный сезон было выявлено 741 нарушение, которое было оперативно устранено, — отметила Зиннатуллина. В Казани на 77 проверенных дворах выявили 35 замечаний, которые должны быть устранены до 7 ноября.

Анастасия Фартыгина