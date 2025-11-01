Татарстан нарастит потенциал семеноводства с поддержкой в 400 млн рублей
Уровень высева семян высоких репродукций в последние годы по республике сохраняется на уровне 38% — это третий показатель в России
Власти Татарстана делают ставку на развитие семеноводства для повышения урожайности. Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, использование семян высоких репродукций обеспечивает прибавку урожая на 10 ц/га и более.
— Уровень высева семян высоких репродукций в последние годы по республике сохраняется на уровне 38% — это третий показатель в России, — отметил Зяббаров. При этом он добавил, что потенциал для роста еще есть: объемы элитных семян позволяют засеять до 50% площадей.
Для поддержки отрасли в текущем году из бюджетов России и Татарстана выделено 400 млн рублей. Меры поддержки реализованы по трем направлениям, что должно способствовать дальнейшему повышению рентабельности зерновой отрасли республики.
Напомним, что аграриям Татарстана предстоит убрать 146 тыс. гектаров технических культур. Основной объем предстоящих работ приходится на подсолнечник (86 тыс. га) и кукурузу (46 тыс. га).
