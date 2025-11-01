Аграриям Татарстана предстоит убрать 146 тыс. гектаров технических культур
Основной объем предстоящих работ приходится на подсолнечник (86 тыс. га) и кукурузу (46 тыс. га)
В Татарстане остается убрать 146 тыс. гектаров технических культур. Об этом доложил вице-премьер сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
Основной объем предстоящих работ приходится на подсолнечник (86 тыс. га) и кукурузу (46 тыс. га). Также предстоит убрать 6 тыс. гектаров сахарной свеклы и 7 тыс. гектаров сои.
— За прошедшие две недели убрано 38 тыс. га — это 20% площадей. Проведение уборочных работ осложняют дожди, — отметил министр. Наибольшие площади уборки сосредоточены в Муслюмовском (11 тыс. га) и Азнакаевском (9 тыс. га) районах.
- Параллельно продолжается переработка сахарной свеклы: на сегодня произведено уже 109 тысяч тонн сахара.
Накануне в Татарстане выявили 76 случаев превышения количества пестицидов в растительной продукции.
