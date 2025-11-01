Новости промышленности

Аграриям Татарстана предстоит убрать 146 тыс. гектаров технических культур

11:29, 01.11.2025

Основной объем предстоящих работ приходится на подсолнечник (86 тыс. га) и кукурузу (46 тыс. га)

Фото: Алексей Вангаев

В Татарстане остается убрать 146 тыс. гектаров технических культур. Об этом доложил вице-премьер сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Основной объем предстоящих работ приходится на подсолнечник (86 тыс. га) и кукурузу (46 тыс. га). Также предстоит убрать 6 тыс. гектаров сахарной свеклы и 7 тыс. гектаров сои.

Реальное время / realnoevremya.ru

— За прошедшие две недели убрано 38 тыс. га — это 20% площадей. Проведение уборочных работ осложняют дожди, — отметил министр. Наибольшие площади уборки сосредоточены в Муслюмовском (11 тыс. га) и Азнакаевском (9 тыс. га) районах.

  • Параллельно продолжается переработка сахарной свеклы: на сегодня произведено уже 109 тысяч тонн сахара.

Накануне в Татарстане выявили 76 случаев превышения количества пестицидов в растительной продукции.

Анастасия Фартыгина

