Казань направит более 80% бюджета на 2026 год на социальную сферу

Общий объем бюджета составит 59,2 млрд рублей

В казанском исполкоме состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 год. Его общий объем составит 59,2 млрд рублейрублей, что на 18% превышает параметры текущего года. Основной акцент в расходной части сделан на социально-культурную сферу — на нее планируется направить 82% всех средств.

Доходная часть бюджета, как отметил начальник финансового управления Ирек Мухаметшин, сформирована с учетом роста поступлений в 2025 году. За девять месяцев в казну города поступило 25,2 млрд рублей — на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ключевые параметры бюджета-2026:

налоговые доходы: 20,5 млрд рублей — НДФЛ (рост на 24%), 6,6 млрд рублей — налоги от малого и среднего бизнеса;

туристический налог: поступления составят около 256 млн рублей благодаря установленной ставке в 2%;

межбюджетные трансферты: из республиканского бюджета будет перечислено 20,4 млрд рублей.

расходная часть сохраняет социальную направленность:

образование: 41,2 млрд рублей — крупнейшая статья расходов.

культура: 2,5 млрд рублей (увеличение на 30%).

спорт: 2 млрд рублей (рост на 10%).

соцподдержка: 2,5 млрд рублей на льготные перевозки, питание школьников и компенсации за детсады.

Содержание контейнерных площадок: в бюджете впервые заложено 100 млн рублей на постоянное финансирование этой работы.

— Проект бюджета сформирован с соблюдением принципа сбалансированности и обеспечивает устойчивое финансирование ключевых муниципальных программ, — подчеркнули по итогам слушаний.



Анастасия Фартыгина