В Татарстане выявили 76 случаев превышения количества пестицидов в растительной продукции

Из них 65 проб предназначены для пищевых целей, 10 — для кормовых и 1 — для промышленных нужд

Фото: Максим Платонов

С начала 2025 года Управление Россельхознадзора по Татарстану провело мониторинг через информационную систему раннего оповещения «Сирано» и обнаружило 76 случаев несоответствия растительной продукции по содержанию остаточного количества пестицидов. Из них 65 проб предназначены для пищевых целей, 10 — для кормовых и 1 — для промышленных нужд.

В ходе анализа 52 проб зерновых культур были выявлены превышения по содержанию таких пестицидов, как лямбда-цигалотрин, хлорпирифос, тиаметоксам, бифентрин, пиримифос-метил, феноксапроп-П-этил и имидаклоприд. Кроме того, в 9 пробах масличных культур были обнаружены альфа-циперметрин, дифлубензурон и пиклорам, а в 6 пробах гороха — лямбда-цигалотрин и перметрин.

Также в трех пробах зерновых и шести пробах масличных культур были зафиксированы неразрешенные к применению пестициды. В частности, в пробах подсолнечника и овса был обнаружен хлорпирифос, в пробе пшеницы — дифлубензурон и имазамокс, а в пробах горчицы — метоксихлор.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выявленные факты свидетельствуют о нарушении сельскохозяйственными предприятиями регламентов применения пестицидов. Например, ООО «Август-Муслюм» использовало пестицид «Квикстеп, МКЭ» на рапсе, что привело к превышению содержания действующего вещества в семенах. Аналогичная ситуация произошла с ООО «Вахитово», которое применило хлорпирифос на овсе, что также не разрешено.

Всем производителям сельхозпродукции с выявленными отклонениями были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Хозяйствующие субъекты с высоким риском включены в план проверок на 2026 год.



Анастасия Фартыгина