Первая «Супер Лента» открылась в Казани

Первый супермаркет федеральной сети «Супер Лента» открылся 31 октября на улице Рашида Вагапова в столице Татарстана

Фото: предоставлено ООО «Лента»

«Супер Лента» — новый комфорт шопинга рядом с домом

Жители Казани уже давно оценили гипермаркеты «Гипер Лента», где так удобно делать крупную закупку продуктов и бытовых товаров — скажем, на неделю или на месяц вперед. Несколько лет назад ретейлер начал развивать и повседневный формат своих магазинов — супермаркеты в жилых кварталах, чтобы людям было удобно покупать любимые продукты из широкого ассортимента по выгодным ценам.

Первая «Супер Лента» открылась в Санкт-Петербурге, с тех пор по всей стране начали работать более 350 супермаркетов. Фокус внимания этой торговой сети — обеспечение повседневных нужд людей и предоставление широкого ассортимента товаров, отдельное внимание уделено свежим категориям — овощи и фрукты, охлажденная рыба и свежее мясо, собственная пекарня и свежесваренный кофе.

Поэтому первая в Казани «Супер Лента» стала новым местом для покупок горожан, гостеприимно открыв свои двери 31 октября на улице Рашида Вагапова, 17б.

Директор по развитию и недвижимости Андрей Смолянинов рассказывает, что открытие первого магазина в Казани стало началом дальнейшей программы географической представленности магазинов «Супер Лента» и в Республике Татарстан в целом, и в ее столице, и сеть будет делать все возможное, чтобы и другие адреса новых супермаркетов в будущем были в удобных для жителей районах для их комфортных и выгодных покупок.

Что продают в «Супер Ленте»

В «Супер Ленте» более 7 000 наименований товаров — продуктов питания и товаров повседневного спроса. Более тысячи из них относятся к собственным торговым маркам сети и отличаются выгодной ценой, при этом не уступают в качестве продукции известных брендов.

Более 200 товаров на полках — продукция местных производителей, среди которых и молочные продукты, свежие овощи, мясо, хлеб. Отдельно представлена продукция халяль. Ароматная выпечка из собственной пекарни «Супер Ленты» и возможность купить ароматный зерновой кофе — еще один «плюс» в пользу закупок в этой сети. А для удобства и дополнительного комфорта доступен сервис доставки и самовывоза.

предоставлено ООО «Лента»

Выгода и удобство для любимых покупателей

Программа лояльности «Ленты» — Карта №1, которая уже есть у многих казанцев, применяется также и в новой «Супер Ленте» и позволяет получать приятные скидки на товары в моменте. Кроме того, на ней накапливаются бонусные баллы, которыми можно оплачивать покупки. Мобильное приложение «Лента» поможет следить за акциями и персональными предложениями на любимые товары.

В «Супер Ленте» действует социальная программа для пенсионеров: с 9:00 до 13:00 по ней вы получите скидку до 10%.

предоставлено ООО «Лента»

В зале семь касс (четыре из них — кассы самообслуживания). Впрочем, если нет времени идти в магазин, всегда можно заказать доставку из «Супер Ленты» (6+). Заказ весом до 75 килограммов, оформленный в мобильном приложении, соберут с любовью и оперативно (от 30 минут) доставят. До 30 ноября по промокоду «Казань20» можно получить скидку 20% на первый заказ от 1 900 рублей.



«Супер Лента» ждет покупателей каждый день с 8:00 до 23:00.

Реклама. ООО «Лента»