В Татарстане усилили контроль за безопасностью на стройках

Из общего числа выявленных нарушений — а это 5 289 случаев — уже устранены 5 158

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане проведены тысячи проверок на объектах строительства с целью предупреждения производственного травматизма. Об этом сообщили на совещании в Доме Правительства республики с участием раиса Рустама Минниханова.

С начала года саморегулируемыми организациями строительного комплекса проведено 2168 проверок, по итогам которых в 1091 случае применены меры дисциплинарного воздействия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Инспекция Госстройнадзора вынесла 471 постановление об административной ответственности, а Главное инвестиционно-строительное управление провело 2413 контрольно-надзорных мероприятий.

— Из общего числа выявленных нарушений — а это 5 289 случаев — уже устранены 5 158, — доложил первый замминистра строительства Татарстана Дамир Шайдуллин.

Напомним, что строительный комплекс Татарстана по состоянию на 1 ноября ввел в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, выполнив годовой план на 92%.



Анастасия Фартыгина