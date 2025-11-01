В Татарстане усилили контроль за безопасностью на стройках
Из общего числа выявленных нарушений — а это 5 289 случаев — уже устранены 5 158
В 2025 году в Татарстане проведены тысячи проверок на объектах строительства с целью предупреждения производственного травматизма. Об этом сообщили на совещании в Доме Правительства республики с участием раиса Рустама Минниханова.
- С начала года саморегулируемыми организациями строительного комплекса проведено 2168 проверок, по итогам которых в 1091 случае применены меры дисциплинарного воздействия.
Инспекция Госстройнадзора вынесла 471 постановление об административной ответственности, а Главное инвестиционно-строительное управление провело 2413 контрольно-надзорных мероприятий.
— Из общего числа выявленных нарушений — а это 5 289 случаев — уже устранены 5 158, — доложил первый замминистра строительства Татарстана Дамир Шайдуллин.
Напомним, что строительный комплекс Татарстана по состоянию на 1 ноября ввел в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, выполнив годовой план на 92%.
