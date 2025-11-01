План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 92%

Годовой план по социальной ипотеке выполнен на 77% — введено 16 из 35 запланированных домов

Фото: Артем Дергунов

Строительный комплекс Татарстана по состоянию на 1 ноября ввел в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, выполнив годовой план на 92%. Наибольшую долю в этом объеме составило индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 2,2 млн кв. метров. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

По данным Минстроя региона, в рамках коммерческого строительства сдано 83 многоквартирных дома общей площадью более 656 тыс. кв. м. Годовой план по социальной ипотеке выполнен на 77% — введено 16 из 35 запланированных домов.

Также на совещании доложили о выполнении программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Государственные контракты заключены на 450 жилых помещений для детей-сирот, 66 из 69 молодых семей использовали субсидии, а 19 из 27 многодетных семей реализовали свои жилищные сертификаты.

Напомним, что рынок новостроек в Казани продемонстрировал один из самых высоких темпов роста предложения среди российских городов-миллионников. Объем доступных объектов в столице Татарстана увеличился на 30,1%.



Анастасия Фартыгина