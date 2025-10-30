В Казани количество новостроек увеличилось на 30,1%

Фото: Динар Фатыхов

Рынок новостроек в Казани продемонстрировал один из самых высоких темпов роста предложения среди российских городов-миллионников. Объем доступных объектов в столице Татарстана увеличился на 30,1%, пишет ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

С января по октябрь 2025 года количество новостроек на экспозиции в Казани выросло с 10,1 тысячи до 13,1 тысячи объектов. Город вышел с этим показателем на второе место по темпам роста предложения, уступив лишь Воронежу (+34,0%). В тройку лидеров по росту также вошла Самара (+19,6%). Значительное увеличение предложения также зафиксировано в Уфе (+18,3%), Екатеринбурге (+18,2%) и Омске (+18,2%).

В целом по городам-миллионникам и Тюмени общий объем предложения новостроек за тот же период сократился на 1,4%, достигнув 343,63 тысячи объектов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее заметное сокращение объема предложения наблюдалось в Москве, где рынок уменьшился на 18,2% (с 67,2 тыс. до 54,9 тыс. лотов), и в Новосибирске — на 13,7% (с 19,1 тыс. до 16,5 тыс. объектов). Существенное снижение также отмечено в Волгограде (-12,5%). Аналитики bnMAP.pro связывают эти сокращения с уходом из экспозиции уже реализованных проектов, замедлением стартов новых продаж и вымыванием наиболее бюджетных лотов.

Несмотря на рост предложения, Казань пока не входит в тройку лидеров по абсолютному объему рынка. По состоянию на октябрь 2025 года первое место по количеству квартир на экспозиции занимает Москва (54,9 тыс. объектов), за ней следуют Краснодар (46,7 тыс. квартир) и Санкт-Петербург (44,3 тыс. объектов). Наименьший объем предложения среди миллионников демонстрируют Омск (2,5 тыс. объектов), а также Волгоград и Нижний Новгород (5,3 тыс. и 5,8 тыс. квартир соответственно).

В сентябре 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках Казани достигла 243 тыс. рублей, что на 9% больше, чем год назад.

Рената Валеева