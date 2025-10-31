Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk

Ранее Трамп подчеркивал уникальность американских знаний в применении ракет, заявляя, что США не станут делиться этой технологией

Пентагон дал Белому дому «зеленый свет» на возможную передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в США и Европе, такое решение было принято после оценки, что отправка ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений.

Однако, несмотря на одобрение оборонного ведомства, окончательное политическое решение по этому вопросу остается за президентом США. Напомним, ранее президент Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте подчеркивал уникальность американских знаний в применении ракет Tomahawk, заявляя, что США не станут делиться этой технологией.

Президент Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России на возможные удары ракетами Tomahawk по территории страны будет «серьезным, если не сказать ошеломляющим». На просьбу журналистов разъяснить это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что слова президента являются «красноречивыми и исчерпывающими», не требуя дальнейших пояснений.

18 октября СМИ передавали, что Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Решение последовало за продолжительным телефонным разговором с Путиным в четверг, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Рената Валеева