Axios: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет Tomahawk

Поставки ракет, по его мнению, могут подорвать усилия по дипломатическому решению конфликта

Президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Белом доме в пятницу, что США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности Tomahawk, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Согласно информации издания, Зеленский активно лоббировал поставки Tomahawk, однако Трамп был непреклонен, заявив, что, «по крайней мере, на данный момент» поставки не планируются.

Источники Axios утверждают, что Трамп рассматривает дипломатическое решение конфликта как приоритетное, и поставки ракет Tomahawk, по его мнению, могут подорвать эти усилия.

Решение Трампа последовало за продолжительным телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным в четверг, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины. После этого разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

В контексте возможной поставки ракет Tomahawk Украине Трамп отметил, что США сами нуждаются в этих ракетах, несмотря на их значительные запасы.



Рената Валеева