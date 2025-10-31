Новый завод по переработке зерна за 29 млрд рублей возведет «Татнефть» и компания из КНР

Ввод в эксплуатацию намечен на 2026–2027 годы

Фото: Максим Платонов

Крупный инвестпроект по строительству завода глубокой микробиологической переработки зерна стоимостью 29 млрд рублей будет реализован в Левобережном районе Воронежа. Как сообщает «Абирег» со ссылкой на источники, в реализации проекта принимают участие ПАО «Татнефть», китайская компания Eppen Investments Group и российский дистрибьютор «Агритек Био».

Новое предприятие будет размещено во второй очереди индустриального парка «Масловский». Основной задачей завода станет переработка до 250 тысяч тонн зерна ежегодно для производства кормовых аминокислот. Планируемый объем выпуска продукции составит 200 тысяч тонн треонина и 200 тысяч тонн лизина (в формах сульфата и монохлора) в год. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2026—2027 годы.

Согласно предварительным договоренностям, китайская Eppen Investments Group выступит технологическим партнером, предоставив технологии производства аминокислот. ПАО «Татнефть» возьмет на себя роль индустриального партнера и генерального подрядчика строительства. Петербургская компания «Агритек Био», по всей вероятности, будет заниматься сбытом готовой продукции.

Рената Валеева