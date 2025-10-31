В Казани появится ряд новых остановок

Их организуют на маршрутах №1, 31, 54, 71, 68, 111с, 40, 41с, 18, 70, 84

С 2 ноября в Казани расширится сеть остановочных пунктов для автобусов и троллейбусов. Изменения вводятся по многочисленным обращениям жителей, сообщили в Комитете по транспорту столицы Татарстана.

Новые остановки появятся на маршрутах №1, 31, 54, 71, 68, 111с, 40, 41с, 18, 70, 84, а также на троллейбусных маршрутах №3 и 5.

С 3 ноября станция метро «Дубравная» будет временно закрыта в связи со строительством новой ветки метро. По предварительным данным, работы продлятся около месяца.

Рената Валеева