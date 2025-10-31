Токаев — Минниханову: «Мы всегда будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане»

Особое внимание, по мнению президента, заслуживают совместные инвестпроекты с ведущими компаниями республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил раиса Татарстана Рустама Минниханова с переизбранием на пост главы республики и высоко оценил его вклад в укрепление казахско-российских отношений и регионального партнерства.

— Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества, — сообщил Токаев.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент отметил, что Казахстан заинтересован в развитии экономического сотрудничества с Татарстаном, в том числе в сфере развертывания новых предприятий.

— Я знаю, что Вы посетили Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. У Вас есть планы по развертыванию предприятий на территории Казахстана. Мы приветствуем все эти планы. Мы всегда будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане, — заверил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул успешное взаимодействие в таких отраслях, как машиностроение, производство комплектующих и нефтегазохимия. Особое внимание, по мнению президента, заслуживают совместные инвестиционные проекты с ведущими компаниями Татарстана, такими как КАМАЗ и «Татнефть».



Рената Валеева