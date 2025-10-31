Минниханов в Казахстане обсудил укрепление партнерства с Акимом Костанайской области

Раис республики также отметил насыщенную повестку татарстано-казахстанского взаимодействия, включающую регулярный обмен делегациями различного уровня

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Казахстан провел встречу с Акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым, в ходе которой были обсуждены вопросы укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Рустам Минниханов выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву за особое внимание к развитию татарстано-казахстанского сотрудничества и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов.

— В эти непростые времена Россия и Казахстан сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство, — отметил раис республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, демонстрируя динамичный рост объемов взаимной торговли. Рустам Минниханов обозначил хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в таких ключевых областях, как пищевая промышленность, машиностроение, агропромышленный комплекс (АПК), энергетика и нефтехимия.

Раис республики также отметил насыщенную повестку татарстано-казахстанского взаимодействия, включающую регулярный обмен делегациями различного уровня. Развитию делового сотрудничества и туристических связей активно способствует регулярное авиа— и железнодорожное сообщение между Казанью, Астаной и Алматы.

В завершение Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан высоко ценит возможность расширения взаимодействия с Костанайской областью, видя «хороший задел для наращивания связей по целому ряду направлений».

Анастасия Фартыгина