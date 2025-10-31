Татарстан может стать креативным центром России благодаря ИИ

По мнению Николая Горелого, республика уже создала крепкую базу для развития творческих отраслей

Фото: пресс-служба форума «Российская креативная неделя – Город»

Искусственный интеллект поможет Татарстану войти в топ инновационных регионов России, заявил руководитель федерального конкурса «Креативное поколение» Николай Горелый на форуме «Российская креативная неделя — Город» в Альметьевске.

Он подчеркнул, что республика уже создала крепкую базу для развития творческих отраслей, а использование ИИ сможет помочь этой сфере улучшаться.

— Креативные индустрии во всем мире развиваются быстрее сырьевых. Татарстан выстраивает для этого сильную инфраструктуру — от образования до правового регулирования. Искусственный интеллект способен ускорить этот процесс <...> Региону важно развивать практические форматы — хабы, лаборатории, мастерские, где школьники, студенты, дизайнеры и предприниматели осваивают нейросетевые инструменты. Это поможет появлению новых компетенций и усилит существующие индустрии, — заявил Горелый.

Использование нейросетей ускорит внедрение идей малого бизнеса, облегчит разработку продуктов и позволит местным брендам повышать качество и узнаваемость. Эксперт назвал Казань идеальным местом для демонстрации возможностей ИИ в культуре и туризме, отмечая способность нейросетей оживлять историю и национальную идентичность региона.

— Казань способна показать пример всей стране: как использовать ИИ для развития локальной идентичности и туризма. С помощью ИИ можно создавать интерактивные маршруты по Казани, оживлять исторические места в дополненной реальности, формировать цифровые коллекции музеев, проектировать городскую навигацию и сценографию фестивалей. <...> Такие решения формируют новую привлекательность региона и дают ему возможность заявить о себе на федеральном и международном уровне.

Напомним, что на форуме было также озвучено, что в Татарстане планируют создать региональную кинокомиссию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова