В Татарстане планируют создать региональную кинокомиссию
Заместитель гендиректора «Татнефть» Ренат Мамин заявил о начале формирования комиссии в Татарстане со строительства кинопавильона в регионе
В Татарстане планируют создать региональную кинокомиссию. Об этом заявил заместитель гендиректора «Татнефть» Ренат Мамин на пленарной сессии первого специализированного форума «Российская креативная неделя — город» в общественно-культурном центре «Алмет».
Одним из ключевых элементов создания кинокомиссии станет строительство нового съемочного павильона на юго-востоке республики. Это удовлетворит существующий спрос на площадки для кинопроизводства, считает Мамин. Он отметил, что такая инициатива уже дано обсуждается.
— Мы уже даже с коллегами и партнерами это обсуждали, потому что у нас большой опыт взаимодействия с компанией Bazelevs. Альметьевск уже два года становится площадкой для съемки кинофильма «Елки».
По словам Мамина, Татарстан располагает всеми необходимыми ресурсами для развития различных форм творческого самовыражения. Однако для полноценного раскрытия потенциала необходим крупный проект с соответствующей поддержкой, например в виде региональной кинокомиссии.
— Если будет создан вот такой кинопавильон совместно, то это даст, на мой взгляд, мощнейший толчок для развития креативных индустрий в регионе, потому что предпосылки — они уже все есть. Все, что развивает КВН, вокал, инструменты, театр, — у нас уже есть все свое.
