В Татарстане планируют создать региональную кинокомиссию

Заместитель гендиректора «Татнефть» Ренат Мамин заявил о начале формирования комиссии в Татарстане со строительства кинопавильона в регионе

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане планируют создать региональную кинокомиссию. Об этом заявил заместитель гендиректора «Татнефть» Ренат Мамин на пленарной сессии первого специализированного форума «Российская креативная неделя — город» в общественно-культурном центре «Алмет».

Одним из ключевых элементов создания кинокомиссии станет строительство нового съемочного павильона на юго-востоке республики. Это удовлетворит существующий спрос на площадки для кинопроизводства, считает Мамин. Он отметил, что такая инициатива уже дано обсуждается.

— Мы уже даже с коллегами и партнерами это обсуждали, потому что у нас большой опыт взаимодействия с компанией Bazelevs. Альметьевск уже два года становится площадкой для съемки кинофильма «Елки».

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

По словам Мамина, Татарстан располагает всеми необходимыми ресурсами для развития различных форм творческого самовыражения. Однако для полноценного раскрытия потенциала необходим крупный проект с соответствующей поддержкой, например в виде региональной кинокомиссии.

— Если будет создан вот такой кинопавильон совместно, то это даст, на мой взгляд, мощнейший толчок для развития креативных индустрий в регионе, потому что предпосылки — они уже все есть. Все, что развивает КВН, вокал, инструменты, театр, — у нас уже есть все свое.

Наталья Жирнова