Татарстан оказался в зоне риска влияния волн тепла на здоровье населения

Специалисты отметили, что аномальная жара негативно влияет на людей — во время волн тепла возрастает смертность населения

Фото: Артем Дергунов

Для каждого региона характерны свои риски

НИУ ВШЭ совместно с институтами РАН обнародовал трехлетний научный проект, который представляет собой рейтинг регионов России по необходимости адаптации к изменению климата. Исследователи проанализировали шесть важных рисков:

Влияние волн тепла на здоровье городского населения. Влияние водного стресса на сельское хозяйство. Влияние лесных пожаров на лесное хозяйство и наземные экосистемы. Влияние деградации многолетней мерзлоты на население и жилищно-коммунальное хозяйство. Влияние экстремальных осадков на население и инфраструктуру. Влияние волн холода на здоровье населения.



Специалисты уверены, что такой рейтинг поможет понять, какие опасности важнее для каждого региона, и лучше подготовиться к ним.



Известно, что при анализе использовались два «взгляда» на ситуацию — национальный и региональный. Национальный подразумевает масштаб всей страны и, соответственно, риски в контексте всей страны. Региональный же отражает масштабы рисков конкретно в пределах региона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для южных и центральных регионов ключевыми угрозами являются волны тепла и водный стресс, в то время как Сибирь и Дальний Восток наиболее уязвимы к пожарам и деградации вечной мерзлоты. Воздействие волн тепла на здоровье городского населения наиболее остро проявляется на юге и в центре европейской части России, в районах Поволжья и на Урале. Высокие значения риска водного стресса характерны для юга и европейской части России, Урала и черноземных регионов, — говорится в исследовании.

Согласно полному тексту доклада, который имеется в распоряжении у «Реального времени», Татарстан вошел в топ-10 регионов, где холод меньше вредит людям. По уровню снижения риска влияния волн холода на здоровье населения республика находится на 10-м месте в масштабах национального взгляда при самом позитивном сценарии (SSP1-2.6), предполагающем удержание потепления к концу века в пределах 2°C.

Татарстан в зоне риска по влиянию волн тепла на население

Согласно исследованию, большинство регионов с риском влияния волн тепла расположены в Поволжье, центре и на юге европейской части России, а также на юге Урала и юге Западной Сибири. В документе сказано, что аномальная жара негативно влияет на людей — во время волн тепла возрастает смертность населения.

По сценарию потепления в пределах 2°C, в такую группу регионов при национальном подходе вошел и Татарстан, но не в топ-10, как по снижению рисков влияния холода, а в топ-21. Среди других регионов Московская, Челябинская , Кемеровская, Иркутская, Оренбургская области, а также Краснодарский край, Ставропольский край, Красноярский край, Башкирия и Крым.

— Это регионы с большим городским населением, но с меньшей его долей по сравнению с другими регионами, — сказано в документе.

скриншот доклада, предоставленного пресс-службой ВШЭ

Примечательно, что Александр Чернокульский и Игорь Макаров, которые занимались составлением рейтинга, в 2023 году уже публиковали научную работу «Влияние изменения климата на экономику России: рейтинг регионов по необходимости адаптации». Там Татарстан также был представлен в рисках относительно тепла. При национальном взгляде республика там расположилась на 11-м месте при самом благоприятном развитии сценария повышения температур, а в региональном почти замыкает топ-25 — на 23-м месте.

Помимо этого, в этой же работе в таблице «Детализированный рейтинг регионов России по необходимости адаптации к воздействию волн тепла на здоровье городского населения» Татарстан расположился по уровню подверженности к влиянию на 6-м месте. По всем остальным рискам республика находится вне топа-50.

В нашей стране климат меняется быстрее, чем по всему миру

Адаптация к природно-климатическим рискам играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития каждой территории страны. По словам специалистов, в России климат меняется быстрее, чем по всему миру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Поэтому нашей стране и ее регионам нужны инструменты, которые позволят встроить в стратегическое управление оценку таких рисков и адаптацию к ним. Первый шаг заключается в оценке и картировании рисков с учетом неравномерности социально-экономического развития и различий в природных условиях, — заявил на презентации доклада декан факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Николай Куричев.

Рейтинг дает оценку применительно к регионам, однако в будущем, по заявлению докладчиков, планируется расширить методологию и охватить муниципальные образования и прочие территории, представляющие интерес для госструктур и коммерческих организаций.

Наталья Жирнова