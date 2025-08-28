В Казани представили станцию для обнаружения дронов с автоматическим включением РЭБ

После нейтрализации беспилотника станция РЭБ выключается, а «Сигнал-М» продолжает сканирование воздушного пространства

Фото: Динар Фатыхов

На выставке «Дрон экспо — 2025» в Казани НПО «Киловатт» представила новую станцию «Сигнал-М». Это устройство может обнаруживать беспилотники на расстоянии до одного километра и автоматически активировать станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет ТАСС.

Исполнительный директор компании Жанна Хайрединова рассказала о принципе работы устройства: «Станция «Сигнал-М» обнаруживает дрон и автоматически включает РЭБ. После нейтрализации беспилотника станция РЭБ выключается, а «Сигнал-М» продолжает сканирование воздушного пространства».

По словам Хайрединовой, разработка была создана с учетом потребностей бойцов. Она подчеркнула важность этой технологии для защиты промышленных и агропредприятий, так как дроны представляют угрозу не только на фронте, но и в тылу.

Анастасия Фартыгина