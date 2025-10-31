«Решили единогласно»: главу исполкома Бугульмы отправили в отставку по утрате доверия

Соответствующее представление еще в сентябре направила прокуратура Татарстана

В Бугульме открылась вакансия на пост главы исполкома города. Только что местные депутаты отправили в отставку Михаила Конкова, занимавшего эту должность на протяжении 10 лет. Формулировка освобождения от должности неприятная — чиновника обвинили в утрате доверия. Основанием для этого стали результаты прокурорской проверки, которая вскрыла связь между сити-менеджером и крупной строительной фирмой.

«Решение было принято единогласно», — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, ранее «Реальное время» рассказывало, что по результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в прокуратуре пришли к выводу — руководитель исполкома Бугульмы представлял в декларациях неполные сведения о своих доходах и не принял мер к предотвращению конфликта интересов. А это, по мнению проверяющих, повлияло на объективное и беспристрастное исполнение Михаилом Конковым его профессиональных обязанностей.

Чиновнику предъявили платежки за ремонт его личного автомобиля в 2021 и 2022-м году — одна на 48 тысяч рублей, другая — на 136 тысяч. Документально подтверждено, что в обоих случаях услуги оплачены не владельцем машины, а коммерческой фирмой «Жил Сервис». По мнению проверяющих, сведения об этой «спонсорской помощи» должны были отражаться в декларациях руководителя, в графе о доходах, но были укрыты.

При этом Конков неоднократно принимал решения и подписывал документы, затрагивающие интересы вышеуказанной фирмы, начиная от согласования проезда стройтехники «Жил Сервиса» по улицам Бугульмы и производства земляных работ. В прокуратуре считают, что с учетом личных отношений с данной компанией Конков должен был заявить о возникшем конфликте интересов, чтобы впредь заявления от «Жил Сервиса» направлялись на рассмотрение не к нему, а например, к заместителям.

По мнению источников «Реального времени», вскрытый факт может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки либо о злоупотреблении полномочиями.

18 сентября прокуратура РТ направила бугульминским властям с требованием устранить нарушения законодательства и принять в отношении Конкова крайнюю меру дисциплинарного наказания — увольнение по утрате доверия. В октябре с этим мнением согласилась спецкомиссия в исполкоме районе, и вопрос был вынесен на сессию городского совета.

Сам Михаил Конков комментировать такой поворот в своей карьере не стал.