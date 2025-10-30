Депутаты Госдумы предложили неделю бесплатного проезда для матерей с детьми

Женщина должна предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой, направленной на поддержку материнства и семей с детьми. Парламентарии направили запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением ввести неделю бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта для матерей с детьми в возрасте до 14 лет, приуроченную ко Дню матери. Об этом пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагают, чтобы правом на бесплатный проезд можно было воспользоваться при предъявлении матерью документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребенка либо иного документа, подтверждающего возраст ребенка и родство.

Парламентарии уверены, что данная мера станет символом уважения к материнству и позволит матерям и детям провести больше времени вместе.

Ранее РЖД анонсировали изменение в правилах оформления ж/д билетов для несовершеннолетних пассажиров. С 20 января 2026 года при покупке билетов на международные поезда детям до 14 лет потребуется загранпаспорт.

Рената Валеева