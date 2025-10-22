РЖД не будут продавать билеты детям до 14 лет без загранпаспорта

Изменения вступят в силу с января 2026 года вместе с запретом на выезд за границу без соответствующего документа для детей до 14 лет

Фото: Татьяна Демина

РЖД анонсировали изменение в правилах оформления ж/д билетов для несовершеннолетних пассажиров. С 20 января 2026 года при покупке билетов на международные поезда детям до 14 лет потребуется загранпаспорт.

Новое правило распространяется на всех российских граждан младше 14 лет, планирующих выезд за пределы страны железнодорожным транспортом. Оформление билетов будет производиться исключительно по заграничному паспорту ребенка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Оформить билет, как раньше, по свидетельству о рождении будет невозможно, — сказано в сообщении компании.

Напомним, что, согласно информации миграционной службы МВД РФ, детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется загранпаспорт.

Наталья Жирнова