Минобороны объявило о полной готовности к отопительному сезону 2025/26

Необходимо было подготовить более 6,5 тысячи военных городков, 5 тысяч объектов жилого фонда и 8,5 тысячи объектов коммунального назначения

Минобороны России завершило подготовку всех своих фондов к предстоящему отопительному периоду 2025—2026 годов. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания, которое провел министр Андрей Белоусов.

Как сообщили в военном ведомстве, в ходе совещания он подчеркнул масштаб проделанной работы: «Необходимо было подготовить более 6,5 тысячи военных городков, 5 тысяч объектов жилого фонда и 8,5 тысячи объектов коммунального назначения».



— Котельные нормативными запасами топлива обеспечены, аварийно-ремонтные бригады укомплектованы, аварийный запас материалов и оборудования создан, — уточнил генерал-полковник Андрей Булыга.

Министру обороны также были представлены доклады о ходе выполнения работ на объектах, находящихся на особом контроле. В их числе — объекты в Североморске, в соединении морской пехоты Тихоокеанского флота, а также медицинские и жилые объекты в городе Валдай Новгородской области и в поселке Молькино Краснодарского края.

скриншот видео с канала ТНВ

По данным Минобороны, на сегодняшний день отопительный период уже начат во всех 89 субъектах России, более 3,8 тыс. котельных переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы сверхнормативные запасы топлива: 374 тыс. тонн твердого топлива, которых хватит на 80 суток, и 72 тысячи тонн жидкого топлива с запасом на 57 суток. Подвоз топлива в котельные с малоемкостным резервуарным парком осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.



Кроме того, в Минобороны сообщили о продолжающемся плановом переводе вооружения, военной и специальной техники на сезонный режим эксплуатации, включающий перезаправку соответствующими сезону топливом и маслами.

Сегодня Минобороны получило приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, согласно которому будет обеспечен беспрепятственный проезд для иностранных журналистов, в том числе представителей Украины, желающих посетить районы блокирования украинских войск.

Рената Валеева