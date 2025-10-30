Минобороны объявило о полной готовности к отопительному сезону 2025/26
Необходимо было подготовить более 6,5 тысячи военных городков, 5 тысяч объектов жилого фонда и 8,5 тысячи объектов коммунального назначения
Минобороны России завершило подготовку всех своих фондов к предстоящему отопительному периоду 2025—2026 годов. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания, которое провел министр Андрей Белоусов.
Как сообщили в военном ведомстве, в ходе совещания он подчеркнул масштаб проделанной работы: «Необходимо было подготовить более 6,5 тысячи военных городков, 5 тысяч объектов жилого фонда и 8,5 тысячи объектов коммунального назначения».
— Котельные нормативными запасами топлива обеспечены, аварийно-ремонтные бригады укомплектованы, аварийный запас материалов и оборудования создан, — уточнил генерал-полковник Андрей Булыга.
Министру обороны также были представлены доклады о ходе выполнения работ на объектах, находящихся на особом контроле. В их числе — объекты в Североморске, в соединении морской пехоты Тихоокеанского флота, а также медицинские и жилые объекты в городе Валдай Новгородской области и в поселке Молькино Краснодарского края.
По данным Минобороны, на сегодняшний день отопительный период уже начат во всех 89 субъектах России, более 3,8 тыс. котельных переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы сверхнормативные запасы топлива: 374 тыс. тонн твердого топлива, которых хватит на 80 суток, и 72 тысячи тонн жидкого топлива с запасом на 57 суток. Подвоз топлива в котельные с малоемкостным резервуарным парком осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.
Кроме того, в Минобороны сообщили о продолжающемся плановом переводе вооружения, военной и специальной техники на сезонный режим эксплуатации, включающий перезаправку соответствующими сезону топливом и маслами.
Сегодня Минобороны получило приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, согласно которому будет обеспечен беспрепятственный проезд для иностранных журналистов, в том числе представителей Украины, желающих посетить районы блокирования украинских войск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».