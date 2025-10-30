Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ

Доступ планируется предоставить в города Красноармейск, Димитров и Купянск

Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, согласно которому будет обеспечен беспрепятственный проезд для иностранных журналистов, в том числе представителей Украины, желающих посетить районы блокирования украинских войск.

По информации российского военного ведомства, доступ планируется предоставить в города Красноармейск, Димитров и Купянск. Это решение призвано обеспечить прозрачность освещения событий и предоставить независимым наблюдателям возможность лично ознакомиться с ситуацией.

Российское командование выразило готовность — при необходимости — приостановить боевые действия в указанных районах на срок от 5 до 6 часов. Это временное прекращение огня, как подчеркивается, позволит создать безопасные условия для работы журналистских групп.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, российская сторона обязуется обеспечить «коридоры» для беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ. Ключевым условием для реализации данного предложения является получение гарантий безопасности. Эти гарантии должны распространяться как на самих журналистов, так и на российских военнослужащих, задействованных в проведении данной операции.

Данный шаг со стороны Министерства обороны Российской Федерации направлен на содействие объективному информированию международной общественности о ходе событий.

Рената Валеева