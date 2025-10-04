Оборот розничной торговли в Татарстане пересек отметку в триллион рублей

Республика заняла первое место в ПФО и седьмое по России

Фото: Динар Фатыхов

В январе — августе 2025 года оборот розничной торговли в Татарстане превысил триллион и составил 1,13 трлн рублей. Это на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

По этому показателю Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе. В топ-3 вошли Башкирия (1,08 трлн рублей) и Нижегородская область (918,9 млрд рублей). В целом оборот розничной торговли в ПФО составил 6,9 трлн рублей.

Среди регионов Татарстан стал седьмым. Впереди оказались Москва (4,9 трлн рублей), Подмосковье (3 трлн рублей), Санкт-Петербург (1,9 трлн рублей), Краснодарский край (2,1 трлн рублей), Ростовская область (1,3 трлн рублей), Свердловская область (1,15 трлн рублей).

В целом оборот розничной торговли в России составил 39,4 трлн рублей.

