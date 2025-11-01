Индекс промпроизводства Татарстана вырос за месяц на 0,6%

Регион остается один из лидеров по данному показателю

Фото: Олег Тихонов

Индекс промпроизводства Татарстана вырос за месяц на 0,6%. Согласно данным Росстата, за период январь — август 2025 года показатель составлял 111%, за январь — сентябрь — 111,6%.

К сентябрю 2024 года это рост на 117%.

Согласно данным, добыча полезных ископаемых на 2% отстает от показателей индекса девяти месяцев прошлого года, однако выросла на 0,6% по сравнению с прошлым месяцем. Также обеспечение электрической энергией, газом и паром продолжает показывать результаты ниже прошлого года: к девяти месяцам прошлого года показатели отстают на 4,1%, а к сентябрю 2024 года — на 6%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, выросли на 7,9% относительно прошлого сентября, но все еще отстают от общего показателя 2024 года на 1,3%.



Хороший рост показывают обрабатывающие производства. У них +20% относительного аналогичного периода прошлого года и +25% относительного прошлого сентября. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по этой отрасли составляет почти 3,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес Татарстана заработал более трети триллиона на госзакупках — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова