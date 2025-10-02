Индекс промпроизводства Татарстана в январе — августе 2025 года составил 109,6%

Темпы снизились, однако республика осталась четвертой по этому показателю среди регионов России

Фото: Динар Фатыхов

По итогам августа 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) Татарстана по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 109,6%, за восемь месяцев текущего года — 111%. Об этом сообщает Татарстанстат.

По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство выросло на 2,7%.

Темпы несколько снизились. Напомним, что индекс промышленного производства (ИПП) Татарстана в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го составил 117,2%, в январе — июле — 111,2%. По сравнению с июнем 2025-го промпроизводство выросло на 2,4%.

В августе отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизились на 4%. Выросли объем выпуска продукции обрабатывающего производства (+14,9%), энергетического сектора (+3,7%) и добыча полезных ископаемых — на (+0,2%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также выросли:

производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+80,5%);

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (+23,7%);

производство прочих готовых изделий (+15,3%);

производство кожи и изделий из кожи (+10,5%);

выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+6,8%) и т.д.

Снизились:

производство резиновых и пластмассовых изделий (-32,3%);

производство мебели (-28,1%);

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-20%);

производство напитков (-19,6%);

добыча прочих полезных ископаемых (-18,1%);

производство прочей неметаллической минеральной продукции (-14,2%);

производство одежды (-13,1%) и т.д.

По итогам января — августа текущего года сектор обрабатывающих производств вырос на 19,7%. Энергетический сектор сократился на 4%, добыча полезных ископаемых — на 2,6%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 2,4%.

Рост показали:

производство прочих готовых изделий (+18,6%);

ремонт машин и оборудования (+15,4%);

металлургическое производство (+5,6%);

производство химических веществ и химических продуктов (+4,7%);

производство лекарственных средств и материалов, применяемых

в медицинских целях и ветеринарии (+3,0%) и т.д.

Значительное снижение наблюдалось в таких отраслях, как:

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-27,3%);

добыча прочих полезных ископаемых (-23,2%);

производство одежды (-22,9%);

производство мебели (-10,8%);

производство текстильных изделий (-9,2%) и т.д.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как посчитало «Реальное время», в общем рейтинге регионов по росту промышленного производства за август Татарстан стал 12-м (в июле был шестым). Лидерами стали Приморский край (128%), Хабаровский край (125,3%), Курганская область (122,4%), Ростовская область (121,6%) и Кабардино-Балкарская Республика (118,7%).

В январе — августе Татарстан остался четвертым. Топ-5 выглядит так:

Курганская область (121,7%);

Хабаровский край (118,7%);

Калужская область (113,7%%);

Татарстан (111%);

Кабардино-Балкарская Республика (108,8%).

Напомним, Минпромторг Татарстана ожидает, что по итогам 2025 года индекс промпроизводства достигнет 109%.

Дарья Пинегина