Лейла Фазлеева может возглавить оргкомитет премии «Научный прорыв»

Документ об официальном учреждении премии находится на данный момент на антикоррупционной экспертизе

Фото: Артем Дергунов

Правительство Татарстана официально учредит научную премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Соответствующий документ на данный момент находится на антикоррупционной экспертизе.

Известно, что ее учредили в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ и привлечения молодежи к научным исследованиям, говорится в положении.

Согласно опубликованному документу, председателями оргкомитета станут заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Однако премьер-министр включена в список с пометкой «по согласованию». В состав членов комитета может войти руководитель аппарата Академии наук Татарстана Рустем Камалов и ректор КФУ Ленар Сафин.

Ранее сообщалось, что российских лауреатов премии Союзного государства освободили от НДФЛ.

Наталья Жирнова