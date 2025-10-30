Лейла Фазлеева может возглавить оргкомитет премии «Научный прорыв»
Документ об официальном учреждении премии находится на данный момент на антикоррупционной экспертизе
Правительство Татарстана официально учредит научную премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Соответствующий документ на данный момент находится на антикоррупционной экспертизе.
Известно, что ее учредили в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ и привлечения молодежи к научным исследованиям, говорится в положении.
Согласно опубликованному документу, председателями оргкомитета станут заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Однако премьер-министр включена в список с пометкой «по согласованию». В состав членов комитета может войти руководитель аппарата Академии наук Татарстана Рустем Камалов и ректор КФУ Ленар Сафин.
Ранее сообщалось, что российских лауреатов премии Союзного государства освободили от НДФЛ.
