Российских лауреатов премии Союзного государства освободили от НДФЛ

Размер премии составляет 3 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Российские лауреаты премии Союзного государства молодым ученым не будут уплачивать НДФЛ в размере 13% от суммы полученного вознаграждения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Данное решение станет дополнительным стимулом для развития науки и инноваций в России.

Премия Союзного государства вручается ученым в возрасте до 35 лет и была учреждена в 2024 году. Размер премии составляет 3 млн рублей. Она присуждается раз в два года за выдающиеся результаты научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за вклад в укрепление обороноспособности Союзного государства.

Рената Валеева