Кабмин Татарстана утвердил компенсации пострадавшим от атаки БПЛА в Казани

Финансовая помощь будет предоставляться на основании заявлений пострадавших, которые должны быть подтверждены пакетом документов

Фото: Мария Зверева

Почти год спустя после атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей 21 декабря 2024 года в Казани, Кабмин Татарстана утвердил постановление о предоставлении финансовой помощи гражданам и юрлицам, чье имущество было утрачено или повреждено. Документ, подписанный премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, открывает путь к выплате компенсаций из резервного фонда правительства РТ.

Пострадавшие граждане смогут получить следующие выплаты:

78 375 рублей на человека — в случае частичной утраты имущества первой необходимости.

156 750 рублей — при полной утрате имущества первой необходимости.

В размере суммы ущерба по экспертному заключению — в случае повреждения или утраты автотранспорта, находящегося в собственности граждан или организаций.

Под имуществом первой необходимости в контексте данного постановления понимается минимальный набор непродовольственных товаров, критически важных для жизнеобеспечения. В этот перечень входят холодильник, плита, посуда, стол, кровать, телевизор, а также насос, водонагреватель и отопительный котел при отсутствии централизованных систем.

Финансовая помощь будет предоставляться на основании заявлений пострадавших, которые должны быть подтверждены пакетом документов. В него входят заключение о факте проживания и утраты имущества, а также постановление о признании потерпевшим по уголовному делу.

Заявления принимаются в территориальных отделах социальной защиты населения по месту жительства. Документы можно подать лично или направить по почте, при этом копии, отправленные почтой, должны быть нотариально заверены. Проверку поданных заявлений будут осуществлять специалисты Минтруда Татарстана, которое также будет контролировать весь процесс выплат.

МЧС Татарстана поручено в десятидневный срок представить в Минтруд РТ списки граждан и юридических лиц, нуждающихся в компенсации. Решения о назначении или отказе в выплате финансовой помощи будут приниматься оперативно — в течение десяти рабочих дней со дня получения полного пакета документов.

Рената Валеева