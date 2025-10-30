Kia Rio и Lada Granta возглавили рейтинг онлайн-покупок авто в Татарстане

Медианный чек на покупку автомобиля с пробегом в регионе составил 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Kia Rio и Lada Granta стали самыми популярными моделями среди жителей Татарстана, покупавших автомобили онлайн за первые девять месяцев 2025 года. Соответствующие данные представили аналитики экосистемы Сбера для автолюбителей и СберСтрахования, подведя итоги трех кварталов.

Согласно исследованию, медианный чек на покупку автомобиля с пробегом через сервис «СберАвто» в регионе составил 1 млн рублей, а средняя стоимость нового автомобиля достигла 1,9 млн рублей.

Топ-5 самых популярных моделей в Татарстане:

Kia Rio — 850 тыс. рублей (медианный чек) Lada Granta — 650 тыс. рублей Hyundai Solaris — 1 млн рублей Lada Vesta — 980 тыс. рублей Kia Ceed — 1,1 млн рублей

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди брендов лидируют Kia (16% от всех проданных через платформу машин) и LADA (13%). За ними следуют Volkswagen (8%), Hyundai (7%) и BMW (5%).

Предпочтения по странам-производителям:

Корейские марки — 26%

Немецкие — 19%

Российские — 16%

Японские — 15%

Китайские — 8%

Также, по данным СберСтрахования, за январь — сентябрь 2025 года россияне оформили 49 тыс. полисов каско — на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего страхуют автомобили LADA (10% от всех полисов). Далее в топ-5 следуют китайские бренды: Haval и Chery (по 8%), Geely и Changan (по 7%).

На долю китайских марок в портфеле компании приходится 45% всех оформленных полисов каско. Лидерами среди них являются Haval (18%), Chery (17%) и Geely (16%).

Наибольшая активность водителей в оформлении каско наблюдается в Москве (23%), Санкт-Петербурге (13%) и Московской области (11%).

Напомним, что Татарстан с объемом выданных автокредитов в 51,3 млрд рублей вошел в пятерку регионов-лидеров по этому показателю за январь — сентябрь 2025 года.



Анастасия Фартыгина