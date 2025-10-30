Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему автокредитов

Общая сумма выданных автокредитов в стране за девять месяцев текущего года составила 1 034,4 млрд рублей

Фото: Реальное время

Татарстан с объемом выданных автокредитов в 51,3 млрд рублей вошел в пятерку регионов-лидеров по этому показателю за январь — сентябрь 2025 года. Это происходит на фоне общего значительного сокращения объема автокредитования в России, которое составило 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), общая сумма выданных автокредитов в стране за девять месяцев текущего года составила 1 034,4 млрд рублей.

В списке регионов с наибольшим объемом выданных автокредитов, помимо Татарстана, оказались Москва (93,4 млрд рублей), Московская область (83,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (57,2 млрд рублей) и Краснодарский край (50,7 млрд рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что падение выдачи автокредитов обусловлено ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, а также введением макропруденциальных лимитов для граждан с высокой долговой нагрузкой.

Напомним, что в Казани на 20% вырос спрос на шины-«липучки». Но ближе к зиме большинство казанцев по-прежнему предпочитают шипованные модели.

Анастасия Фартыгина