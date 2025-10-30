Новости общества

Военные освободили населенный пункт Красногорское в Запорожской области

12:50, 30.10.2025

Это стало возможным благодаря группировке войск «Восток»

Фото: Татьяна Демина

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Красногорское в Запорожской области.

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области, — сообщает командование.

Накануне Минобороны сообщило об успехах группировки войск «Восток» в ходе СВО. За последние сутки российские военные освободили три населенных пункта: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

Анастасия Фартыгина

