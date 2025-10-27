Военные России освободили три населенных пункта за сутки

Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка в Днепропетровской области

Фото: Артем Дергунов

Минобороны России сообщило об успехах группировки войск «Восток» в ходе СВО. За последние сутки российские военные освободили три населенных пункта: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

По информации Минобороны России, подразделения группировки «Восток» успешно продвинулись в глубину обороны противника, что позволило освободить указанные населенные пункты. Эти операции стали частью продолжающейся работы российских вооруженных сил по обеспечению безопасности и восстановлению контроля над территориями.

— Освобождение этих населенных пунктов является важным шагом в укреплении позиций нашей армии и создании условий для дальнейших операций, — отметили в министерстве.

Напомним, что сегодня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России.



Анастасия Фартыгина