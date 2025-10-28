Полиция рассматривает две версии исчезновения украденных из Лувра драгоценностей

Оба задержанных продолжают хранить молчание

Французские правоохранители рассматривают две основные версии местонахождения украденных из Лувра ювелирных украшений: либо грабители спрятали их в тайнике, либо вывезли за границу по заказу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Europe 1.

— Что касается добычи, полиция в настоящее время рассматривает два основных варианта. Первый — тайник, в котором подозреваемые, почувствовав, что их разыскивают, оставили драгоценности. Второй — вывоз сокровищ за границу по указанию заказчика, — передает радиостанция.

По словам представителя профсоюза полицейских CFTC Акселя Ронда, правоохранители продолжают поиски еще двух подозреваемых в участии в ограблении.

Двое задержанных в субботу вечером подозреваемых до сих пор допрашиваются, сроки их задержания были дважды продлены. По информации Europe 1, оба продолжают хранить молчание. Один из задержанных был схвачен в аэропорту «Шарль-де-Голль» при попытке вылететь в Алжир, другой — в Парижском регионе, при попытке бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. По данным BFMTV, задержанные были «известны» правоохранительным органам и до ограбления Лувра. Один из них имеет гражданство Франции и Алжира, второй — Франции и Мали, сообщает газета Parisien.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, 19 октября грабители проникли в Лувр и похитили девять ювелирных украшений, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одним из похищенных предметов была поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо, которая позднее была найдена и возвращена в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 млн евро.

Лувр, открытый в 1793 году и являвшийся ранее королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.

Рената Валеева