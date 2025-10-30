Таможня Татарстана пресекла незаконный перевод более 57 млн рублей за границу
Казанец осуществлял вывод денежных средств на счета иностранных организаций через местные компании, используя подложные документы
Татарстанская таможня раскрыла незаконную схему перевода денежных средств за границу, в результате которой житель Казани вывел более 57 млн рублей на счета нерезидентов. Преступная деятельность была тщательно продумана, однако сотрудники таможни смогли ее выявить и пресечь.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что казанец осуществлял вывод денежных средств на счета иностранных организаций через местные компании, используя подложные документы, предоставленные в финансово-кредитные учреждения. Оперативники отметили, что валютные операции проводились с использованием электронных цифровых ключей, что позволяло подтверждать подлинность документов и транзакций в электронном виде.
В связи с выявленными фактами в отношении 51-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела по пункту «а» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса России и части 1 статьи 193.1 УК (Совершение валютных операций).
- Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.
Накануне таможня зафиксировала значительное снижение ввоза автотранспортных средств физлицами — на 45% за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной такого спада стал импорт автомобилей в первом квартале 2025 года в преддверии повышения ставок утильсбора.
