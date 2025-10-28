В Татарстане зафиксировали снижение ввоза автомобилей физлицами

Основной причиной такого спада стало введение автомобилей в первом квартале 2025 года в преддверии повышения ставок утильсбора

Фото: Реальное время

Татарстанская таможня зафиксировала значительное снижение ввоза автотранспортных средств физлицами — на 45% за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной такого спада стало введение автомобилей в первом квартале 2025 года в преддверии повышения ставок утильсбора.

По данным ведомства, за отчетный период таможенными постами республики проведено 5 703 операции по взиманию утилизационного сбора, тогда как годом ранее их было 10 432. При этом 97% всех операций касались тракторов.

Ввоз самоходных средств юридическими лицами составил 2 434 единицы, а физическими лицами — 3 269 единиц. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года физлицами было ввезено 7 299 транспортных средств, что подтверждает резкое сокращение импорта в этой категории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общая сумма уплаченного утилизационного сбора с начала года составила 2 млрд 983,31 млн рублей, тогда как в 2024 году эта цифра достигала 3 млрд 660,65 млн рублей.

Как пояснил первый заместитель начальника Татарстанской таможни Рустам Ахмеров, снижение количества ввозимых транспортных средств в отчетном периоде связано с тем, что в первом квартале прошлого года автомобили ввозились в огромном количестве из-за ожидаемого повышения ставок утилизационного сбора с 1 апреля 2024 года.

Анастасия Фартыгина