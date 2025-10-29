В Казани на 20% вырос спрос на шины-«липучки»

Но ближе к зиме большинство казанцев по-прежнему предпочитают шипованные модели

Фото: Максим Платонов

В России начался сезон подготовки автомобилей к зиме. Исследование «Авито Авто» показало заметный рост спроса на нешипованные покрышки, в то время как среди шипованных моделей наблюдается стабильность.

В сентябре текущего года продажи новых зимних нешипованных шин в Казани выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реализация шипованных моделей практически не изменилась. Несмотря на рост популярности «липучки», большинство казанских водителей по-прежнему предпочитают шипованные шины: на них приходится 37% от всех продаж на платформе, тогда как на нешипованные — 24%.



Наиболее значительный рост продаж среди нешипованных моделей показал бренд Yokohama — в 2,5 раза. Средняя стоимость нового комплекта из четырех покрышек составила 16 тыс. рублей. Второе место заняли шины Pirelli с ростом продаж на 27% и средней ценой в 19 тыс. за комплект. Тройку лидеров замыкают шины Triangle, чьи продажи увеличились на 15%, а комплект обошелся в среднем в 14 тысяч.

По общей доле продаж среди нешипованных шин лидирует Triangle (12%), за ним следуют Pirelli (10%), Yokohama (9%), Continental (4%) и Michelin (3%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди новых шипованных покрышек наибольший рост продаж продемонстрировал Continental — их стали покупать в два раза чаще. Средняя стоимость шипованного комплекта от этого производителя составила 20 тыс. рублей. На 9% активнее покупали шины Yokohama, в среднем за 22 тыс. Замыкают тройку лидеров шины Michelin с ростом продаж на 3%, комплект которых обходился в среднем в 35 тысяч.

По доле продаж новых шипованных шин первое место занимает Pirelli (9%). В пятерку самых популярных также входят Continental (6%), Yokohama (4%), Triangle (4%) и Michelin (4%).



Аналитики «Авито» связывают рост популярности фрикционных шин с несколькими факторами. Во-первых, это изменения климата: в последние годы зимы в регионе стали менее морозными и менее снежными. Во-вторых, косвенной причиной может быть рост рынка полноприводных автомобилей, управляемость которых на нешипованных шинах зачастую несколько лучше по сравнению с моделями с одной ведущей осью. Так, в сентябре объем предложений полноприводных авто на вторичном рынке вырос на 19,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 27,5% от общего числа. Аналогичная динамика наблюдается в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Рената Валеева